“Punto Z” chiude su Italia 1 | Tommaso Zorzi sbotta sui social | il vero motivo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilsu1. Il programma dicontinuerà ad andare in onda sulla piattaforma Mediaset. Un’avventura tv durata poco più di un mese quella della rubrica dedicata all’«Isola dei famosi 2021» in onda su1 alle ore 18.15. Una manciata di minuti all’insegna dell’intrattenimento, che ha fatto registrare non proprio brillanti ascolti. Il programma proseguirà sulla piattaforma Mediaset.it il mercoledì sera, dicendo addio così al palinsesto. leggi anche l’articolo —> Alfonso Signorini punge: «Non si può improvvisare», stoccata dopo il “GF Vip” “Z”su1:sui ...

Advertising

davidemaggio : Il Punto Z chiude su Italia 1 ?? - domenicopuntop : RT @davidemaggio: Il Punto Z chiude su Italia 1 ?? - tzvip_68 : Ma anche il cestino ha scritto che chiude il punto Z del mercoledì..poveretto #pienah - lory06557301 : @miiannoio Chiude Il Punto Z la breve striscia quotidiana affidata a Zorzi. Il programma è quasi sempre stato il p… - commentireali : Che bello il punto z chiude haha -

Ultime Notizie dalla rete : Punto chiude

Mattia Buonocore per 'www.davidemaggio.it'z 1 Mediaset ci mette unIlZ, la breve striscia quotidiana affidata a Tommaso Zorzi a conclusione del daytime dell'Isola dei Famosi su Italia1. Il motivo sembra palese: il ...Si conclude il commento quotidiano all'Isola dei Famosi.su Italia 1 "IlZ" tv, il programma di Tommaso Zorzi dedicato al reality ...CATANZARO - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 756.314 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 820.597 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone ris ...I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso della puntata trasmessa il 14 maggio su Canale 5, i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno puntato il dito contro Gemma Gal ...