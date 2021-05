Wizz Air, compagnia annuncia nuova base a Roma Fiumicino (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Wizz Air amplia la sua presenza sul mercato italiano. A partire da luglio 2021 la compagnia aerea low cost, una delle principali in Europa, baserà 4 Airbus A321neo all’aeroporto di Roma Fiumicino e darà il via a 32 nuove rotte verso 19 paesi, che andranno a integrare le 25 rotte già operate dai due scali Romani. Nel dettaglio i 4 aeromobili – ha annunciato oggi la compagnia – supporteranno le operazioni delle nuove rotte verso Londra Luton, Liverpool, Eindhoven, Sofia, Tel Aviv, Casablanca, Marrakesh, Mykonos, Santorini, Corfù, Zante, Heraklion, Larnaca, Fuerteventura, Tenerife, Sharm el Sheikh, Hurghada, Alessandria, Kharkiv, Pristina, Antalya, Bodrum, Keflavik, Tirgu Mures, Constanza, Satu Mare, Dubrovnik, Spalato, Faro, Nizza, Praga, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –Air amplia la sua presenza sul mercato italiano. A partire da luglio 2021 laaerea low cost, una delle principali in Europa,rà 4 Airbus A321neo all’aeroporto die darà il via a 32 nuove rotte verso 19 paesi, che andranno a integrare le 25 rotte già operate dai due scalini. Nel dettaglio i 4 aeromobili – hato oggi la– supporteranno le operazioni delle nuove rotte verso Londra Luton, Liverpool, Eindhoven, Sofia, Tel Aviv, Casablanca, Marrakesh, Mykonos, Santorini, Corfù, Zante, Heraklion, Larnaca, Fuerteventura, Tenerife, Sharm el Sheikh, Hurghada, Alessandria, Kharkiv, Pristina, Antalya, Bodrum, Keflavik, Tirgu Mures, Constanza, Satu Mare, Dubrovnik, Spalato, Faro, Nizza, Praga, ...

