Choc a Ferrara - baby-rapinatore porta via 6 000 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 A 11 anni i bambini dovrebbero essere impegnati a studiare a scuola, o magari a divertirsi alla Playstation o a giocare a pallone con gli amichetti durante i momenti di svago. Ben diverso è l'”hobby” di un 11enne italiano di, che sarebbe l’autore di un clamoroso furto al supermercato guadagnandosi un record per nulla invidiabile, cioè quello dipiù giovane in Italia. Il furto da 6.000I fatti risalgono allo scorso marzo e, secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile, il furto sarebbe stato commesso da un bambino di appena 11 anni all’interno di un supermercato di. Il piccolo sarebbe prima entrato nel locale e, senza farsi vedere da nessuno, sarebbe riuscito ad intrufolarsi in un’area riservata ai soli dipendenti e, grazie ad un paio ...