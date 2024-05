Il vuoto lasciato da César Luis Menotti

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ho parlato spesso di te, negli ultimi tempi, sai Flaco, con gente che ti ha conosciuto, che ha lavorato con te. Pancho Sá, Mario Zanabria, Rubén Rossi – che hai portato in Giappone per farlo diventare campione del mondo Under 20, al quale hai cambiato la vita. A ognuno di loro, Flaco, quando usciva fuori il tuo nome si illuminavano gli occhi. Stavamo cercando di organizzare una chiacchierata: avevo così tante cose da chiederti, Flaco. Rubén mi ha raccontato il discorso prima della finale di quel Mondiale giovanile, quando hai preso una sedia, l’hai piazzata al centro dello spogliatoio, ti sei acceso una sigaretta e hai detto «per me siete già campioni, per come avete giocato per tutto il torneo. Ma se oggi giocherete così e vincerete, si ricorderanno ancora di voi. Ora andate là fuori e fate divertire quei trentamila giapponesi che sono venuti a vedervi». Eri un maestro della ...