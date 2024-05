(Di lunedì 6 maggio 2024)ililperché si sta: un gesto inspiegabile per un difensore esperto come l'inglese del Milan.

Tomori causa il rigore contro il Genoa per un motivo assurdo: si stava aggiustando i parastinchi - Tomori causa il rigore contro il Genoa per un motivo assurdo: si stava aggiustando i parastinchi - Tomori causa il rigore contro il Genoa perché si sta aggiustando i parastinchi: un gesto inspiegabile per un difensore esperto come l’inglese del Milan. Tomori è stato uno dei protagonisti in negativo ...

HEL-FIO 1-0, Pasticcio viola, Lazovic sblocca su rigore - HEL-FIO 1-0, Pasticcio viola, Lazovic sblocca su rigore - Al 12' calcio di rigore per il Verona con Noslin atterrato da Christensen a causa di un equivoco con Ranieri che ha ostacolato il portiere che per rimediare atterra ...

HEL-FIO 1-0, Christensen pasticcia, Lazovic sblocca su rigore - HEL-FIO 1-0, Christensen pasticcia, Lazovic sblocca su rigore - Al 12' calcio di rigore per il Verona con Noslin atterrato da Christensen a causa di un equivoco con Ranieri che ha spiazzato il portiere. Lazovic dal dischetto non sbaglia e porta ...