Sfregia l' ex e accoltella padre di lei

(Di lunedì 6 maggio 2024) 14.35 Una donna di 37 anni è statata con l'acido, mentre suodi 71 anni è statoto. L'aggressione è avvenuta per strada a Varese. Ad aggredire la donna e ilè stato l'ex compagno della 37enne. E' stato subito arrestato dagli agenti delle Volanti e della Squadra mobile di Varese. Intervenuti i mezzi del 118e ambulanze e elisoccorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Ildella donna è in fin di vita. Sia lui sia la figlia sono stati trasportati in ospedale.

Una donna di 37 anni è stata sfregiata con un coltello, mentre suo padre , di 71 anni , è stato Accoltella to. È accaduto a Varese poco prima delle 13 in via Menotti. L’aggressore, che ha agito per strada sotto gli occhi della madre e moglie delle due ...

Rinnova il passaporto e fa una scoperta choc: «Mio padre risulta morto da 2 anni, ma io lo vedo tutti i giorni sui social» - Rinnova il passaporto e fa una scoperta choc: «Mio padre risulta morto da 2 anni, ma io lo vedo tutti i giorni sui social» - Vuole rinnovare il passaporto per viaggiare, così si reca all'ufficio dell'ambasciata del proprio Paese ma, nel momento in cui firma i documenti, fa una macabra scoperta. Una donna di Melbourne, in Au ...

Padre Antonio Spadaro, il gesuita inquieto: da Michela Murgia a Bruce Springsteen - padre Antonio Spadaro, il gesuita inquieto: da Michela Murgia a Bruce Springsteen - Ha concelebrato i funerali della scrittrice, trova Dio nelle parole del cantante e parla di Gesù col regista Martin Scorsese: «Nulla di ciò che è umano mi ...

Niko Cutugno: «Non sapevo che mio padre Toto fosse un cantante famoso» - Niko Cutugno: «Non sapevo che mio padre Toto fosse un cantante famoso» - A Domenica In, Niko Cutugno, figlio di Toto Cutugno, si racconta. "Per me era semplicemente il mio papà. Lo vedevo spesso, però non avevo idea di chi fosse, che avesse una vita pubblica, che tutti lo ...