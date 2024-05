Bri - Carstens | IA ci mette di fronte a interrogativi difficili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) – L’intelligenza artificiale salita di recente in coma all’agenda “apremolto. Ho parlato dell’accelerazione dell’innovazione. Oggi i progressi sull’intelligenza artificiale vengono misurati in termini di mesi e talvolta in termini di settimane. Quindi quale approccio suggerire per adottare strumenti di intelligenza artificiale: progressi incrementali o balzi quantistici?”. Lo si è chiesto il direttore della Banca dei regolamenti internazionali, Augustin, nel suo intervento in apertura dell’Innovation Summit organizzato dall’istituzione di Basilea. “Non conosco la risposta e spero che mi aiuterete a trovarla. In ogni caso il messaggio chiave che voglio lanciare in questo summit – ha detto – è che la magia dell’innovazione è aperta a possibilità che prima non c’erano”. ...