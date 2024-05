Sfregia con il coltello l' ex compagna e aggredisce il papà | grave la donna - disperate le condizioni dell' anziano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono gravi lea 37enneta con un, non con l'acido come inizialmente detto dagli inquirenti, dall'ex intorno alle 13 in via Ciro Menotti...

Varese, sfregia la ex e accoltella il padre di lei: arrestato un 40enne - Varese, sfregia la ex e accoltella il padre di lei: arrestato un 40enne - L'uomo aggredito, 71 anni, è in condizioni gravissime. Sia lui sia la figlia sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L'aggressione è avvenuta per strada ...

Movida violenta al Vomero, la polizia coi metal detector nei weekend. Quartiere spaccato sul corteo anti-gang - Movida violenta al Vomero, la polizia coi metal detector nei weekend. Quartiere spaccato sul corteo anti-gang - Al Vomero dal prossimo weekend ci sarà più Polizia nelle strade per i controlli contro la movida violenta. Tra le richieste dei commercianti alla Questura anche quella di utilizzare i metal detector a ...

Napoli, due ragazze investite: una muore, l'altra è grave - Napoli, due ragazze investite: una muore, l'altra è grave - Ancora sangue sulla movida in città. Quando nel fine settimana a seminare lutti non sono i coltelli, le pallottole e le risse, allora ci pensano i pirati della strada. E quella di ...