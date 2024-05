Allarme Pfas - nei Comuni veneti contaminati quasi 4mila morti in più in 34 anni I ricercatori | I giovani i più colpiti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Vicenza, 6 maggio 2024 – Cresce l’per la contaminazione dadell’acqua nel vicentino dopo la pubblicazione dei dati sulla mortalità nel territorio veneto più colpito. “4 milain più in 34nell'area rossa causati da”. È quanto emerge da uno studio pubblicato in questi giorni sulla rivista scientifica Environmental Health, che ha rivelato l'impatto devastante della contaminazione da sostanze per-fluoroalchiliche e poli-fluoroalchiliche sulla mortalità della popolazione che risiede neipiù. A renderlo noto il Gruppo Mamme Nodelle province di Vicenza, Padova e Verona, secondo il quale “nel 2013 in Veneto è stata scoperta una vasta contaminazione delle acque che ...

