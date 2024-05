Un ecosistema dinamico, in crescita e con performance superiori alle imprese non- benefit Dinamicità, crescita e creazione di valore condiviso sono le caratteristiche che descrivono l’evoluzione in Italia delle società benefit che, tra il 2019 e il ...

Allete acquisita da CPP Investments e GPI per 6,2 miliardi di dollari - Il passaggio a una società privata con questi partner forti non solo limiterà la nostra esposizione ... nonché al mantenimento dei livelli di retribuzione e dei programmi di benefit. Allete rimarrà ...

Presentata prima ricerca nazionale sulle società benefit in Italia - Dinamicità, crescita e creazione di valore condiviso sono le caratteristiche che descrivono l'evoluzione in Italia delle Società Benefit che, tra il 2019 e il 2022, hanno registrato un aumento del fatturato del +37% in termini mediani, più del doppio rispetto alle imprese non - benefit (+18%). Le migliori performance ...