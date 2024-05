Sacchi - il premio ad Inzaghi | L’ho bastonat - è diventato stratega

(Di lunedì 6 maggio 2024) Questa mattina a premiare Simonea Bologna è stato proprio Arrigo, che più volte ha criticato l’allenatore dell’Inter. Oggi il suo passo indietro definitivo dal palco. PASSO INDIETRO – Il passato è finalmente alle spalle, le critiche non sono più associabili a Simone, oggi premiato con ilBulgarelli. Arrigofa un passo indietro dicendo sul palco: «È un ragazzo veramente d’oro. Qualche voltao, no. Però ho cercato di spingerlo. Devo dire che sono molto contento che lui stia facendo questo percorso. In Italia ci sono tanti tattici, pochi strateghi. Lui adesso èuno». Certo che ci è voluta la vittoria dello Scudetto per il definitivo passo verso...

