Kevin Magnussen rischia seriamente il divieto di gareggiare in F1

(Di lunedì 6 maggio 2024)è a due punti di distanza da undinon ha avuto molto da dire dopo che la sua collisione con Logan Sargeant al Gran Premio di Miami gli ha fatto guadagnare altri due punti di penalità, portandolo a soli due punti daldi disputare una gara.ha vissuto un weekend da incubo all’Autodromo Internazionale di Miami, dove è incorso in ben quattro penalità nella Sprint di sabato. Ha svolto il suo compito di proteggere il settimo posto di Nico Hulkenberg fino al limite, e poi oltre, due di queste penalità sono arrivate quando il danese è uscito di pista per tenere dietro Lewis Hamilton. Alla fine dei 19 giri ha avuto 35 secondi di penalità di tempo, tre punti di penalità ...

F1, non solo rabbia Ferrari: caos GP Australia, sfiorata una strage - ...però è stato colpito dai detriti in fibra di carbonio provenienti dalla Haas di Kevin Magnussen ... Spero che non ci sia un divieto e non credo che ci sia bisogno di un divieto. Ma è chiaro che quello ...

F1, non solo rabbia Ferrari: caos GP Australia, sfiorata una strage - ...però è stato colpito dai detriti in fibra di carbonio provenienti dalla Haas di Kevin Magnussen ... Spero che non ci sia un divieto e non credo che ci sia bisogno di un divieto. Ma è chiaro che quello ...