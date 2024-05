Roccella | Investire nella natalità è investire nel futuro Occupazione femminile e servizi sono la chiave

Eugenia Roccella: "Dal ministero 60 milioni per i centri estivi. Per le mamme e i papà che lavorano" - Eugenia roccella: "Dal ministero 60 milioni per i centri estivi. Per le mamme e i papà che lavorano" - La ministra al Messagero: "C'è una crisi educativa che va affrontata. Non si tratta di sostituirsi alle famiglie, ma di sostenerle ...