Accoltella l’ex compagna e il padre di lei in strada | uomo di 37 anni arrestato a Varese Lei è grave - il genitore in fin di vita

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una donna di 37è stata sfregiata con un coltello, mentre suo, di 71, è statoto. È accaduto apoco prima delle 13 in via Menotti. L’aggressore, che ha agito persotto gli occhi della madre e moglie delle due vittime, ècompagno della 37enne che è stato subitocon l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Il71enne, intervenuto per difendere la figlia, è in fin di. Sia lui che la figlia sono stati trasportati all’ospedale di Circolo diin codice rosso. Sul posto gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di, oltre ai mezzi del 118 intervenuti con ambulanze, automedica e elisoccorso. L'articolo ...

Suo padre , Cosimo, era morto in un incidente sul lavoro nel 2015 dopo una caduta da un albero, mentre stava potando una pianta. Lui, Vincenzo Valente, 46 anni , ha invece perso la vita venerdì notte, mentre, per conto di una ditta esterna, stava ...

Sfregia l'ex con l'acido e accoltella il padre in strada, arrestato. Lei è grave, il genitore in fin di vita - Sfregia l'ex con l'acido e accoltella il padre in strada, arrestato. Lei è grave, il genitore in fin di vita - Una donna di 37 anni è stata sfregiata con l'acido, mentre il padre della donna, di 71 anni, è stato accoltellato. E' accaduto poco prima delle 13 in via Menotti a ...

Sfregia con acido ex compagna e accoltella padre di lei - Sfregia con acido ex compagna e accoltella padre di lei - Una donna di 37 anni è stata sfregiata con l'acido, mentre il padre della donna, di 71 anni, è stato accoltellato. E' accaduto poco prima delle 13 in via Menotti a Varese. L'aggressione è avvenuta per ...

Varese, sfregia con l’acido la ex e accoltella il padre di lei: l’uomo è in fin di vita - Varese, sfregia con l’acido la ex e accoltella il padre di lei: l’uomo è in fin di vita - Varese, 6 maggio 2024 – Tentato omicidio a Varese, oggi poco prima delle 13: un uomo ha sfregiato l’ex moglie, 37 anni con l’acido e ha accoltellato il suocero. L’aggressione è avvenuta per strada, in ...