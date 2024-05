Lavrov | sia democratici che repubblicani considerano la Russia un nemico

Esercitazioni nucleari vicino l'Ucraina: Putin alza il tiro e avvisa l'Europa - Esercitazioni nucleari vicino l'Ucraina: Putin alza il tiro e avvisa l'Europa - La decisione del presidente russo dopo le “dichiarazioni di alcuni leader occidentali”. Ancora droni su Belgorod: almeno 6 morti ...

Ucraina, droni Kiev su Belgorod: almeno 6 morti. Russia attacca Sumy - Ucraina, droni Kiev su Belgorod: almeno 6 morti. Russia attacca Sumy - Droni ucraini colpiscono due autobus vicino il villaggio di Berezkova: almeno 6 i morti. Putin ordina esercitazioni per uso armi nucleari non strategiche ...

Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Lontano dai campi per quattro anni a causa di una squalifica per doping – riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto – Paul Pogba intraprende una nuova carriera da attore in Francia. Sec ...