Teatro Cilea - ultimo appuntamento con lo spettacolo di Paolo Caiazzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiper la stagione teatrale 2023-2024 deldi Napoli con l’attore comicoche dall’8 al 12 Maggio sarà in scena con lo“Terroni si nasce – Edizione 2024”. Dopodiché a giugno verrà presentata la stagione teatrale 2024-2025. “È chiara ed evidente la citazione omaggio al principe della risata ed alla sua battuta cinematografica “Signore si nasce, ed io lo nacqui… modestamente”. Il termine “Terrone” inserito nel titolo è una dichiarazione d’amore per le mie origini, ed io, come contadino della mia “Terra”, intendo coltivarla! Con leggerezza ed il supporto di musicisti in scena racconto la mia Meridionalità. Monologhi, poesie e canzoni per unodi incalzante ...