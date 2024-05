Pensioni - Inps punta su App e Smart TV Il presidente Fava | Così tutti i cittadini sapranno con facilità i propri dati pensionistici

Fava (Inps): “Dobbiamo aumentare base occupazionale” - Fava (inps): “Dobbiamo aumentare base occupazionale” - (Adnkronos) - “Dobbiamo riuscire ad aumentare la base occupazionale, dando un futuro ai giovani e ai ‘diversamente giovani’. Questo vuol dire guardare ...

La propria situazione previdenziale e pensionistica Si potrà vedere con un’app - La propria situazione previdenziale e pensionistica Si potrà vedere con un’app - Nel contesto di una società sempre più digitalizzata, l'inps si appresta a fare un grande salto tecnologico per facilitare l'accesso alle informazioni previdenziali. Gabriele Fava, neo presidente dell ...

Opzione donna 2024, come si può andare in pensione prima: almeno 61 anni e 35 di contributi - Opzione donna 2024, come si può andare in pensione prima: almeno 61 anni e 35 di contributi - Chi può andare in pensione con Opzione donna nel 2024 Lo ha chiarito una recente circolare inps, che espone tutte le novità dopo la stretta dell’ultima Legge di Bilancio.