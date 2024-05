Alla riscoperta di tutte le delizie di Sorrento e dintorni | la nostra guida per un weekend nella terra delle sirene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024)(da cui, non a caso, il nome) è difficile non lasciarsi irretire. Una bellezza sbalorditiva, un’accoglienza sublime, una cucina coinvolgente. Non c’è da stupirsi, see la sua costiera frastagliata a picco su un mare blu siano stati meta per eccellenza del Grand Tour per scrittori, poeti e artisti come Byron, Goethe, Dickens e Nietzsche. Gioiello del Golfo di Napoli,tocca il cuore: i suoi tramonti rosa, i giardini verdi che profumano l’aria, i palazzi storici seminati nei vicoli, i musei, le botteghe artigiane di merletti e di intarsi di legno. E tante chiese del paese, a partire dCattedrale dei Santi Filippo e Giacomo. Ma anche luoghi suggestivi, dove architettura e natura dialogano fra loro, ...