Fiera del Libro di Vietri sul Mare | attesa per Bernabei - De Giovann - Mauro e Avagliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSaranno molti gli ospiti attesi alla 3° edizione della “deldisul”, in programma dal 24 al 26 maggio a Marina disul, in Piazza Attilio Della Porta e presso la Torre Bianchi. Tra i tanti ospiti, scrittori e giornalisti che saranno ospiti alla kermesse, da segnalare la presenza di, manager della Lux Vide, fondata dal papà Ettore. Lux Vide è una casa di produzione televisiva e cinematografica italiana. Al suo attivo diverse coproduzioni internazionali come Le storie della Bibbia, I Medici, Diavoli, Leonardo, realizzate insieme ad altre società di produzione. Inoltre, è nota per le fiction Don Matteo, Un passo dal cielo, Che Dio ci aiuti, Doc – ...