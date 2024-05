Ex ostaggio nelle mani di Hamas si arruola nell' esercito | Mi dedicherò a Israele

Il governo israeliano ha conferma to la morte di un israeliano tenuto in ostaggio a Gaza dall’attacco di Hamas del 7 ottobre . Dror Or, 49 anni, è stato ucciso e il suo corpo è stato trattenuto a Gaza dal 7 ottobre , ha riferito il kibbutz Be’eri dove ...

(Adnkronos) – Il kibbutz Be’eri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre e che il suo corpo è trattenuto a Gaza . Finora era stato designato come ostaggio . I suoi ...

(Adnkronos) – Il kibbutz Be'eri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani di Hamas durante l'attacco del 7 ottobre e che il suo corpo è trattenuto a Gaza . Finora era stato designato come ostaggio . I suoi due ...

Guerra Hamas - Israele: la tragedia dei civili in fuga da Rafah - Guerra hamas - Israele: la tragedia dei civili in fuga da Rafah - Le famiglie palestinesi hanno iniziato a fuggire dalle zone orientali di Rafah dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. L’allarme dell’Unicef: «A Rafah non c'è un posto sicuro p ...

Hamas: “Continueremo i negoziati in modo positivo e con il cuore aperto” - hamas: “Continueremo i negoziati in modo positivo e con il cuore aperto” - Mag 6, 2024 M.O. Roma, 6 mag. (askanews) – hamas continuerà i negoziati per una potenziale tregua e un accordo sugli ostaggi, nonostante l’appello di Israele ai civili di iniziare l’evacuazione di Raf ...

Il presidente della Cina Xi vola in Francia per incontrare Macron e altre notizie interessanti - Il presidente della Cina Xi vola in Francia per incontrare Macron e altre notizie interessanti - I negoziati tra Israele e hamas per un cesssate-il-fuoco nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di una parte degli ostaggi in mano al gruppo paramilitare sarebbero vicini al fallimento ...