Rai - sciopero flop | in onda Tg1 e Tg2 Gasparri | Crollato il monopolio sindacale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Tg1 delle 13,30 e il Tg2 delle 13 sono andati regolarmente innonostante l'annunciatoindetto in Rai per lunedì 6 maggio. "Liberi di scioperare, liberi di lavorare. Crolla il muro del. Vince la libertà di scelta per tutti. Ini Tg Rai", scrive su X Mauriziopostando gli screenshot dei due telegiornali di VIale Mazzini trasmesse all'ora di pranzo. Anche Rainews sta proponendo servizi sportivi. Insomma, lonon decolla. Il segretario Usigrai, Daniele Macheda, fa sapere: "Verificheremo se non ci sono state violazioni del diritto di. Vedremo che prodotto riuscono a fare. Se si accontentano di giornali monchi o sommari che non rispondono a criteri giornalistici. Verificheremo con i cdr ...

Tg1 e Tg2 vanno in onda, il sindacato di destra boicotta lo sciopero Rai - Tg1 e Tg2 vanno in onda, il sindacato di destra boicotta lo sciopero Rai - Crolla il muro del monopolio sindacale. Vince la libertà di scelta per tutti". Maurizio Gasparri, componente della commissione di vigilanza Rai e capogruppo al Senato di Forza Italia, esulta sui ...

Tg1, Tg2 e RaiNews24 regolarmente in onda nonostante lo sciopero dei giornalisti indetto da Usigrai - Tg1, Tg2 e RaiNews24 regolarmente in onda nonostante lo sciopero dei giornalisti indetto da Usigrai - Oggi lo sciopero di 24 ore dei giornalisti del sindacato Usigrai. Le edizioni delle 13 e delle 13.30, però, sono andate in onda regolarmente ...

Meteo Mare Monopoli - Previsioni marine per i prossimi giorni - Meteo Mare Monopoli - Previsioni marine per i prossimi giorni - - selezionare località - Bari Bari Palese Cozze Garrappa Giovinazzo Miragica Mola di Bari Molfetta Monopoli Palese Polignano a Mare San Giorgio Santo Spirito Torre a Mare ...