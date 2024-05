Lube - in panchina torna Giampaolo Medei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Civitanova Marche (Macerata), 6 maggio 2024 – Un marchigiano doc alla guida della CucineCivitanova 2024/25. Il tecnico treiese, classe 1973, nativo di Treia e fresco campione continentale 2024 in coppa CEV al timone dell’Asseco Resovia, si riprende le redini del Club biancorosso. Andando a ritroso, persi tratta del terzo ciclo nel mondo cuciniero dopo l’avventura da head coach nel 2017/18 e in parte del 2018/19, con sei finali disputate, e la precedente permanenza nello staff del settore giovanile dal 1994 al 2001 (vittoria della Junior League nel 2000), per poi lavorare da secondo nella prima squadra dal 2001 al 2006 agguantando da assistant coach della1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Champions League e 2 Coppe Cev. Nel Palmares dell’allenatore spiccano anche la Coppa ...