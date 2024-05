(Di lunedì 6 maggio 2024) Registrati 2 casi nell'ultimo rilevamento ma negli Usa già corre E' già statainlaKP.2 del virus. Il nuovo mutante, 'figlio' di JN.1, corre negli Stati Uniti dove ha già superato la 'madre' ed è responsabile di un contagio su 4 secondo gli ultimi dati dei Centers for Disease Control

Covid, rilevata in Italia la variante KP.2: è più trasmissibile e immunoevasiva - covid, rilevata in Italia la variante KP.2: è più trasmissibile e immunoevasiva - (Adnkronos) - E' già stata rilevata in Italia la variante KP.2 del virus covid. Il nuovo mutante, 'figlio' di JN.1, corre negli Stati Uniti dove ha già superato la 'madre' ed è responsabile di un ...

La nuova variante del Covid che "schiva" i vaccini - La nuova variante del covid che "schiva" i vaccini - Il covid cambia ancora volto e la nuova variante, che già corre negli Stati Uniti, è stata rilevata anche in Italia. Si tratta della KP.2, "figlia" di JN.1. Negli Usa è responsabile di un contagio su ...

Variante Kp2, i sintomi e cosa sappiamo. Andreoni avverte: “Vaccinare i fragili, il Covid è ancora fra noi” - Variante Kp2, i sintomi e cosa sappiamo. Andreoni avverte: “Vaccinare i fragili, il covid è ancora fra noi” - L’ultima mutazione del coronavirus è già dominante negli Stati Uniti e lo sarà presto anche in Europa. L’esperto di malattie infettive: “Potrebbe eludere l’immunità acquisita” ...