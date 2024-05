Basket 3×3 | a Parigi 2024 anche Olanda maschile e Australia femminile

(Di lunedì 6 maggio 2024) Prende sempre più corpo il field delle Olimpiadi di. Nel fine settimana si è svolto il secondo dei tre Preolimpici previsti, quello di Utsonomiya, in Giappone. A prevalere sono stati rispettivamente l’in campoe l’. Il team olandeseè riuscito a staccare il biglietto per la Francia da imbattuto. Dopo le vittorie nel girone su Porto Rico (21-16), Lituania (21-18) e Brasile (22-15), in semifinale è stata sconfitta la Mongolia (21-11) e in finale di nuovo la Lituania (19-15). Facenti parte del team sono Jan Driessen, Arvin Slagter, Worthy de Jong e Dimeo van der Horst.i migliori italiani della regular seasondi Serie A: Nico Mannion, un’annata da MVP Meno semplice, ...

Si chiude con una nuova carta olimpica e una squalifica della 4×100 maschile in finale l’avventura azzurra alle World Relays di Nassau, il Mondiale delle staffette svolto nelle Bahamas nel week end. Ad esultare con il ‘bigliettone’ (il quarto in ...

Marcell Jacobs pronto per le Olimpiadi di Parigi 2024 : “Confermato forza della nostra 4×100” . La staffetta italiana 4×100 si prepara con rinnovato entusiasmo per le Olimpiadi di Parigi 2024 , dopo aver dimostrato ancora una volta il proprio valore ...

Xi Jinping a Parigi, Macron e Von der Leyen: la Cina usi la sua influenza sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina - Xi Jinping a parigi, Macron e Von der Leyen: la Cina usi la sua influenza sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina - Roma, 6 mag. (askanews) – L’Ue e la Francia confidano che la Cina “usi tutta la sua influenza sulla Russia” per fermare la guerra in Ucraina, lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea U ...

Luis Enrique stempera la tensione: 'Se il Psg dovesse essere eliminato Ci sarebbe lo stesso il sole a Parigi' - Luis Enrique stempera la tensione: 'Se il Psg dovesse essere eliminato Ci sarebbe lo stesso il sole a parigi' - Luis Enrique, tecnico del Psg impegnato domani nella semifinale di ritorno di Champions League in casa contro il Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa..

La guerra, l'incontro con Macron e…" - La guerra, l'incontro con Macron e…" - parigi – "Dobbiamo sfruttare la tregua olimpica per inviare un messaggio al mondo”, dice Emmanuel Macron tornando a evocare la proposta di una pausa nei… Leggi ...