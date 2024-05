Paoletti | ADL vuol fare il padrone - ma deve investire

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il mio pensiero sulla stagione del Napoli? Se dovesse vincere tutte e 4 le partite arriva a 62 punti il Napoli, l’anno scorso questi punti sono valsi la Conference League. Gli infortuni muscolari di quest’anno? È una cosa accaduta anche ad Allegri alla Juventus alla quale nessuno ha saputo dare spiegazioni. Accade anche a Napoli? È una cosa che dovrebbero spiegare. Alla base di tutto questo c’è una componente psicologica-emotiva. Nel calcio si vince, si perde e si pareggia, quindi si esprime un’opinione. Ma questa opinione non può discostarsi da quello che accade in società. Dopo esserci stato posso dire che ciò che non accade dietro la scrivania, non accade in campo. Poi ci sono delle eccezioni come quella dello scudetto. Bisogna ...