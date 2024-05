Champions League 2024-2025 - cambia tutto! Roma sicura della 1ª fascia | e le altre?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2024) Laformat. Il torneo per club più bello al mondo rinnova il proprio format a 20 anni dall’introduzione delle 32 squadre divise in 8 gironi., letteralmente: il numero di squadre, i criteri di qualificazione, scompare la fase a gironi, rinnovato il sistema delle fasce. Proprio quest’ultimo punto riguarda da vicino le italiane: il criterio principale da tenere in considerazione sarà il ranking Uefa per club e quindi, squadre come la(se dovesse qualificarsi), nonostante il quinto posto in Serie A, si ritroverebbero in primagrazie ai punti ottenuti in Europa negli ultimi anni. Vediamo nel dettaglio tutte le novità...