Carolina di Monaco favolosa ma spietata | Charlene non ce la fa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 6 maggio 2024)diha accompagnato suo fratello Alberto alla 55esima edizione del Concorso internazionale di bouquet dove si è presentata con un abito floreale, ultra elegante, da oltre 2mila euro. La Principessa è tantoquantocon sua cognatache ovviamente non era con loro all’appuntamento bulico. Si dice che l’abbia etichettata come perdente fin dal momento che ha messo piede nella Rocca. Ma procediamo con ordine.dicon Alberto prende il posto diTradidinon c’è affinità. Le due donne non si comprendono e per evitare inutili tensioni hanno adottato una facile strategia, quella di evitarsi. ...