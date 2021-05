Nuove regole per gli 007 dopo il caso Renzi. Gli agenti dei Servizi potranno incontrare politici, magistrati e giornalisti solo se autorizzati (Di giovedì 13 maggio 2021) Cambiano le regole sugli incontri tra 007, politici, magistrati e giornalisti: mai più appuntamenti riservati e non autorizzati. dopo il caso del faccia a faccia tra Matteo Renzi e il dirigente dei Servizi Marco Mancini nel dicembre scorso, in un autogrill, svelato nelle scorse settimane da Report, il sottosegretario con delega ai Servizi, Franco Gabrielli (nella foto), ha dato direttive precise ai vertici delle due agenzie di intelligence, Aise e Aisi: gli agenti e i funzionali dei Servizi, d’ora in poi, potranno incontrare le cosiddette categorie sensibili, solo per motivi di Servizio e con la preventiva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Cambiano lesugli incontri tra 007,: mai più appuntamenti riservati e nonildel faccia a faccia tra Matteoe il dirigente deiMarco Mancini nel dicembre scorso, in un autogrill, svelato nelle scorse settimane da Report, il sottosegretario con delega ai, Franco Gabrielli (nella foto), ha dato direttive precise ai vertici delle due agenzie di intelligence, Aise e Aisi: glie i funzionali dei, d’ora in poi,le cosiddette categorie sensibili,per motivi dio e con la preventiva ...

