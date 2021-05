Libro Di Battista: 'no miracoli da 'Messia' Draghi, cammina su lavoro governo Conte' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il primo scostamento di bilancio dell'era Draghi è stato deciso il 15 aprile del 2021, più di due mesi dopo il giuramento del suo governo al Quirinale. Due mesi non sono molti, ma neppure pochi, soprattutto se al governo ci sono i migliori". Così Alessandro Di Battista in un passaggio del suo nuovo Libro 'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima. "I denari dell'ultimo scostamento di bilancio del governo Conte, che sarebbero dovuti servire per ristorare i cittadini fiaccati dal lockdown natalizio, sono di fatto serviti a Draghi per Contenere una parte delle perdite registrate durante le prime restrizioni decise dal suo governo. Se stampa, tv e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il primo scostamento di bilancio dell'eraè stato deciso il 15 aprile del 2021, più di due mesi dopo il giuramento del suoal Quirinale. Due mesi non sono molti, ma neppure pochi, soprattutto se alci sono i migliori". Così Alessandro Diin un passaggio del suo nuovo'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima. "I denari dell'ultimo scostamento di bilancio del, che sarebbero dovuti servire per ristorare i cittadini fiaccati dal lockdown natalizio, sono di fatto serviti apernere una parte delle perdite registrate durante le prime restrizioni decise dal suo. Se stampa, tv e ...

