Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 12 maggio 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 12 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 ha totalizzato 3770 spettatori (17.02% di share). Il film Poveri ma ricchissimi su Canale5 ha conquistato 1786 spettatori (share 8.14%). Il film John Wick – Capitolo 2 su Italia1 ha realizzato 1439 spettatori (6.71%); su Rai2 il film After ha portato a casa 1132 spettatori (4.69%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ne ha interessati 2951 spettatori (13.64%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 650 spettatori (3.30%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 483 (2.58%). Ascolti ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 13 maggio 2021) Idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 ha totalizzato 3770 spettatori (17.02% di share). Il film Poveri ma ricchissimi su Canale5 ha conquistato 1786 spettatori (share 8.14%). Il film John Wick – Capitolo 2 su Italia1 ha realizzato 1439 spettatori (6.71%); su Rai2 il film After ha portato a casa 1132 spettatori (4.69%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ne ha interessati 2951 spettatori (13.64%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 650 spettatori (3.30%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 483 (2.58%)....

Advertising

CorriereCitta : Ascolti Tv mercoledì 12 maggio 2021: Il Commissario Montalbano, Chi l’ha visto?, Poveri ma ricchissimi, dati Audite… - notyourmorgana : Comunque Leggi dell'universo è a quasi un milione e non mi vergogno a dire che da quando è uscita un 1.000 ascolti li avrò dati solo io - TrashGioGio : @LULU75289858 Ma quale va alla grande ?????? Cerca meglio i dati, il daytime da iniziò stagione ha fatto sempre gli stessi ascolti… - Federic01996 : RT @CIAfra73: #Mediaset: approvati risultati del primo trimestre 2021, ascolti e dati economici in crescita - CIAfra73 : #Mediaset: approvati risultati del primo trimestre 2021, ascolti e dati economici in crescita -