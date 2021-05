Terza fascia ATA, “nessuna domanda associata”: cosa significa? Visualizzazione graduatorie e corretto inoltro istanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alcuni aspiranti, provando a visualizzare la graduatoria, trovano: "Non sono presenti domande associate al codice fiscale". cosa significa? C'è qualche correlazione con il corretto inoltro delle istanze? Le graduatorie di Terza fascia ATA non sono state ancora pubblicate, le scuole hanno da poco iniziato con la valutazione delle domande. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Alcuni aspiranti, provando a visualizzare la graduatoria, trovano: "Non sono presenti domande associate al codice fiscale".? C'è qualche correlazione con ildelle istanze? LediATA non sono state ancora pubblicate, le scuole hanno da poco iniziato con la valutazione delle domande. L'articolo .

