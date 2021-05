Aka7even Amici | le curiosità | significato del nome | Martina e il coma

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 12 maggio 2021)Il cantante di Anna Pettinelli è volato in finale dopo un percorso fatto di alti e bassi: tutto ciò che c’è da sapere su Luca Marzano Pubblicato su 11 Maggio 2021è in finale ad2021 e ha tutte le carte in regola per portare a casa la coppa, ma dovrà vedersela con avversari duri da battere. In un’edizione in cui ha trionfato l’zia tra i ragazzi e il sostegno che si sono dati in casetta, il cantante di Napoli è uno dei grandi protagonisti. In tanti si chiedono ildele il suo vero, così come altri si interrogano sulla storia d’amore conMiliddi. C’è una parte di pubblico che segue solo le puntate del Serale magari e si è appassionato alle canzoni di ...