Vaccino Pfizer, contravvenendo al bugiardino, la Regione Lazio si assume la responsabilità di ritardare la seconda dose (Di lunedì 10 maggio 2021) Come specificato nel bugiardo del Vaccino anti-Covid mRNA ‘BNT162b2 – Comirnaty della Pfizer, affinché la vaccinazione raggiunga la sua efficacia occorrono due inocuLazioni, una distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. Ora accade che, non un decreto del Governo (per altro seguito dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) ma, ‘l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio’, si sia presa la ‘responsabilità’ di ‘non attenersi’ a quanto indicato dal ‘bugiardino’ Pfizer, allungando l’intervallo di inocuLazione della seconda dose del Vaccino, ‘ritardandolo di ben 35 giorni. Un’iniziativa, ha annunciato oggi l’assessore regionale Alessio D’Amato, che consentirà di “recuperare 100mila ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Come specificato nel bugiardo delanti-Covid mRNA ‘BNT162b2 – Comirnaty della, affinché la vaccinazione raggiunga la sua efficacia occorrono due inocuni, una distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. Ora accade che, non un decreto del Governo (per altro seguito dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) ma, ‘l’Unità di crisi Covid della’, si sia presa la ‘’ di ‘non attenersi’ a quanto indicato dal ‘, allungando l’intervallo di inocune delladel, ‘ritardandolo di ben 35 giorni. Un’iniziativa, ha annunciato oggi l’assessore regionale Alessio D’Amato, che consentirà di “recuperare 100mila ...

