Milan, la spinta dei tifosi prima della Juve: in mille alla partenza per Torino (Di domenica 9 maggio 2021) Come nei giorni di raduno estivo. In centinaia, davanti al cancello verde di Milanello e lungo il viale che porta al centro sportivo. Quando la stagione sta per iniziare e nell'aria c'è profumo di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 maggio 2021) Come nei giorni di raduno estivo. In centinaia, davanti al cancello verde diello e lungo il viale che porta al centro sportivo. Quando la stagione sta per iniziare e nell'aria c'è profumo di ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, la spinta dei tifosi prima della Juve: in mille alla partenza per Torino: Milan, la spinta dei tifosi prima… - pjaksthug : @Elena841841 Congratulazioni all'Inter, grande spinta al Milan - FaNaTiKo10 : @stega751 @soniamazzocchi7 Tutto sta' come gioca la squadra, se mantieni il possesso e fai una fase di spinta ' com… - michele_zeno : @DaRealSlimSulis @gloriapoch72 La domanda vera è: perché in Milan Napoli mazzoleni (var) richiama l’arbitro a rived… - AnStorti : Preferisco la juve fuori che il milan dentro. Il covid stroncherà la spinta economica della CL al milan e la juve p… -