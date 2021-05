Giro, il belga Merlier vince allo sprint la seconda tappa a Novara (Di domenica 9 maggio 2021) La prima volata del Giro d'Italia numero 104 è del belga Tim Merlier, ma il podio vede altri due italiani in evidenza: al secondo posto Giacomo Nizzolo, terzo Elia Viviani. Resta sulle spalle di Filippo Ganna la maglia rosa Leggi su rainews (Di domenica 9 maggio 2021) La prima volata deld'Italia numero 104 è delTim, ma il podio vede altri due italiani in evidenza: al secondo posto Giacomo Nizzolo, terzo Elia Viviani. Resta sulle spalle di Filippo Ganna la maglia rosa

