Merkel difende Big Pharma e dice No allo stop ai brevetti sui vaccini. E blocca l’Ue (Di venerdì 7 maggio 2021) Merkel parla, l’Ue si blocca. Questa Europa germanocentrica continua a dare il voltastomaco a ogni persone minimamente intelligente. Dopo aver fallito su tutti i fronti, in ultimo quello della lotta al Covid, adesso poteva esserci uno scatto d’orgoglio per aiutare i Paesi più in difficoltà, ma niente. La Merkel si è schierata per tutelare gli interessi di Big Pharma e ha così detto il suo No alla proposta di togliere i brevetti dai vaccini anti-Covid. La proposta lanciata da alcuni degli Stati che più stanno patendo la pandemia, India e Brasile su tutti, e ripresa prima da Oxfam e poi dal presidente americano Joe Biden non piace alla Germania. E di conseguenza nemmeno all’Ue.



