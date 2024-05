In Consiglio dei ministri Via libera a fotovoltaico sui terreni non coltivati Poche deroghe previste

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo le polemiche, l’intesa. Disco verde al, ma non sarà più possibile installare i pannelli a terra nelle aree coltivate: gli impianti sono tollerati solo se sollevati da terra, in modo da permettere l’attività agricola sotto. Il compromesso raggiunto indeine consente la realizzazione sul suolo solo in alcuni casi espressamente citati nel decreto Agricoltura varato ieri sera. Ovvero: cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne a impianti industriali. E poi nelle aree sulle quali già insistono impianti per rifacimento, modifica, revisione purché non comporti un incremento della superficie utilizzata. "Poniamo fine all’installazione selvaggia dia terra", commenta ...

