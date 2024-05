Di nuovo il batterio all’ospedale di Verona Tre neonati positivi - stop ai parti prematuri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Torna l’allarme per unalla Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Borgo Trento di, lo stesso dove quattro anni fa avvenne l’infezione da "Citrobacter koseri" che causò la morte di un neonato e lesioni ad altri piccoli. Sono tre i bimbi risultatiai test. Ma ci vorranno "tempi lunghi" per l’indagine che dovrà stabilire se ilsia dello stesso ceppo del Citrobacter. Le condizioni dei tre piccoli non destano comunque preoccupazione: un neonato è stato già dimesso. L’allerta era scattata venerdì scorso, quando il sistema di sorveglianza ha segnalato un risultato anomalo, per la prima volta dopo il 2020. In via precauzionale sono stati sospesi i ricoveri delle donne incinte al di sotto della 33/a settimana di gestazione, poiché i nati...