Materasso dato alle fiamme al Beccaria Dopo gli agenti arrestati per le violenze ancora tensione nel carcere minorile

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilper minori Cesaredi Milano continua a rimanere una polveriera, nonostante ora abbia da dicembre un direttore,anni di facenti funzioni, e la Procura stia cercando di fare chiarezza sui maltrattamenti, che sono sconfinati nella tortura, da parte didella Polizia penitenziaria, alcuni, altri sottoposti a diverse misure caultelari. La notte tra domenica e lunedì un detenuto hafuoco a une l’incendio ha coinvolto due celle ma il fumo ha invasoil secondo piano tanto che 67 detenuti sono stati raggruppati in uno spazio comune mentre intervenivano i vigili del fuoco. Le, però, sono state solo l’inizio. I reclusi non volevano rientrare nelle celle e 13 di loro hanno capeggiato una sorta di ...

