Un collaboratore scolastico… alla moda Un uomo per amore del padre ha lasciato tutto

(Di martedì 7 maggio 2024) Salvatore Paglia, il nostroscolastico, è entrato in classe con un abito molto particolare: scarpe gialle, un vestito a quadretti grigio, un basco in testa e una maglietta rossa. Salvatore in passato ha lavorato per alcune testate giornalistiche: "Il Corriere della Sera", "Il Giorno", "Vogue" e "Vanity Fair", occupandosi in particolare di articoli sulla: "Ragazzi, non importa come vi vestite, ma come siete e, prima di piacere agli altri, dovete piacere a voi stessi". Ha proiettato foto di attori e attrici con e senza filtro, come George Clooney e Angelina Jolie. "In tutte le riviste disi usano filtri. Le foto vengono ritoccate perché rappresentano di più i canoni di bellezza della nostra società" Quando gli abbiamo chiesto perché ha cambiato mestiere, Salvatore ci ha raccontato una storia veramente molto ...