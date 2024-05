Quando Valli e Garboli dibattevano dell’occidente Uno scambio per l’oggi

(Di martedì 7 maggio 2024) Dei pensieri pubblici di Bernardosento la mancanza, almeno quanto sento il fastidio della presenza di troppi altri. Dunque saluto l’uscita della raccolta di interventi dinelle 600 pagine dell’edizione Ventanas, “Se guardo altrove. Letteratura, arte, fotografia, cinema (1962-2019)”, promossa da Franco Contorbia. E’ il complemento, dieci anni dopo, del formidabile volume Mondadori dei “Reportages (1956-2014)”, intitolati alla “Verità del momento” – là le pagine erano 1066. Là era l’inviato di guerra e di politica, qua il versatile corrispondente e testimone culturale. Come ogni zibaldone, offre la voluttà della lettura ad apertura di pagina, fin dall’intervista con Simonetta Fiori che fa da prefazione. Sentenze che turbano, come quella su Jean Seberg, “bellissima, ma non altrettanto intelligente”. Che disturbano, come sul disgraziato ...

