Mazzeo ‘snobbato’ alla cena del Pd | Ma il ‘rivale’ non era la Ceccardi?

(Di martedì 7 maggio 2024) Laelettorale è per Nicola Zingaretti, ma c’è anche Antonio, presidente del consiglio regionale e candidato del territorio alle europee e il segretario dem, Andrea Ferrante, sembra dimenticarsene così quando lo presenta ai 300 partecipanti al microfono cita solo l’incarico istituzionale, mentre nel comunicato ricorda invece che è anche candidato. Diavolerie di un Pd che a queste latitudini non ne vuol sapere di stare unito. "Ho salutato volentieri Nicola Zingaretti e gli ho fatto l’in bocca al lupo per la campagna che ci aspetta ma ammetto che la situazione che si è creata mi ha un po’ amareggiato - racconta- ma la segretaria nazionale Schlein e il segretario regionale Fossi hanno invitato tutti a superare divisioni e correnti per cercare di fare il miglior risultato possibile e spero davvero che il partito ...

