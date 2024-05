(Di martedì 7 maggio 2024) La decisione di chiudere il canale inè arrivata mentre al Cairo erano in corso difficili colloqui per arrivare a un cessate il fuoco tra Hamas e autorità israeliane con la mediazione di Egitto, Qatar e Stati Uniti. E di sicuro mettere al bando al-ha contribuito non poco a complicare uno scenario già molto teso.

riprendono al Cairo i negoziati per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Secondo quanto riferito dai media egiziani e in particolare dall’emittente al-Qahera News, legata ai servizi segreti del Paese, sulla proposta di cessate il fuoco e per ...

Cosa c'è dietro il boicottaggio di Al Jazeera da parte di Israele - "Sospesa in israele". Questa è la frase che si legge sugli schermi israeliani quando ci si sintonizza sul canale del Qatar al-Jazeera in arabo e in inglese. La decisione di chiudere a Tel Aviv, per ...

La libertà perduta nelle università Usa - Quanto sta accadendo in questi giorni nelle università americane è il frutto di un processo che ha ridotto notevolmente la libertà di espressione ...

Proteste pro-Palestina nelle università: ecco cosa sta succedendo in tutto il mondo - Dalla Columbia all'Ucla, dalla Sorbona alla Sapienza, le proteste degli studenti per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e l'interruzione delle collaborazioni accademiche con israele si diffondono a m ...