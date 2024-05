Regolamento Juventus U23-Arezzo | ecco cosa succede in caso di pareggio

(Di martedì 7 maggio 2024) IldiU23-indinel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Siamo nel girone B e inizia la post season di queste due formazioni: i bianconeri, squadra B della Vecchia Signora, hanno due vantaggi in virtù del miglior piazzamento in regular season (settima contro ottava): oltre al fatto di giocare in casa al Moccagatta di Alessandria questa sfida secca a eliminazione diretta, potranno qualificarsi al secondo turno anche indial 90?. Non essendo previsti i supplementari o i rigori, infatti, i toscani hanno bisogno necessariamente di una vittoria. SportFace.

Il Regolamento di Juventus-Lazio , match valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2023 / 2024 . A tre giorni di distanza dal successo conquistato in campionato dai biancocelesti contro i bianconeri, le due squadre tornano in campo per il ...

Roma, Cristante e una bestemmia da dimostrare: la squalifica del Giudice sportivo solo in un caso - Roma, Cristante e una bestemmia da dimostrare: la squalifica del Giudice sportivo solo in un caso - La presunta bestemmia del calciatore giallorosso nel corso del match contro la juventus sta facendo discutere: il centrocampista rischia di saltare la gara contro l'Atalanta di domenica 12 maggio

Playoff Serie C, pronostico Juventus Next Gen-Arezzo: l'analisi del match - Playoff Serie C, pronostico juventus Next Gen-Arezzo: l'analisi del match - Playoff promozione di Serie C al via! La juventus Next Gen inizia il suo cammino contro l'Arezzo, squadra che nella regular season si è posizionata in classifica un punto sotto ai bianconeri. Il regol ...

Bestemmia in Roma-Juve, ora è a rischio squalifica: il precedente di Buffon - Bestemmia in Roma-Juve, ora è a rischio squalifica: il precedente di Buffon - Le telecamere avrebbero colto le parole del giocatore al 75' della partita. Ecco cosa dice il regolamento e i precedenti ...