Princìpi ancor più universali se scritti nella lingua dei simboli

(Di martedì 7 maggio 2024) Per la prima volta a Prato la Costituzione della Repubblica italiana è stata tradotta in forma integrale nelggio deidella Comunicazione aumentativa alternativa (Caa). Il volume, proprio per la sua eccezionalità, nei giorni scorsi è stato consegnatomani del presidente della repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto una delegazione guidata dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Diana Toccafondi che ha finanziato il progetto e dal dirigente dell’Istituto Gandhi, Mario Battiato. Dirigente Battiato, grazie a questo bel progetto adesso la Costituzione è veramente per tutti. "È l’articolo 3 che afferma la necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a motivare la scelta, decisamente inclusiva, di far conoscere i 139 articoli della Costituzione attraverso ...