Tra i primi operatori del settore

(Di martedì 7 maggio 2024) Italia Alimentari è tra iin Italia nel mercato di salumi, snack e bacon. L’azienda si caratterizza per le sue produzioni d’eccellenza nei territori tipici Dop e Igp. Con circa 3.000 clienti, esporta la tradizione italiana della salumeria in più di 50 Paesi. L’azienda, controllata al 100% dal Gruppo Cremonini, produce annualmente 160 milioni di vaschette di pre-affettato, 50 milioni tra snack e sandwiches, 45.000 tonnellate di salumi lavorati e oltre 12.000 tonnellate di bacon fresco e precotto. A Busseto (PR), si trova il principale e più moderno impianto di produzione dei salumi. Si producono salami, mortadelle, prosciutti cotti, arrosti, pancette, coppe, culatte e culatelli e altre specialità stagionate, tra cui i prodotti tipici di Parma. A Gazoldo degli Ippoliti (MN), si trovano le linee per pre-affettati in vaschetta, panini, ...

In Lombardia bodycam agli operatori sui mezzi di soccorso sanitario - In Lombardia bodycam agli operatori sui mezzi di soccorso sanitario - Dal 2 maggio gli operatori in servizio sui mezzi di soccorso avanzato che operano nelle province di Bergamo e Monza ...

Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare: a Elmas il progetto dedicato alle scuole per promuovere comportamenti adeguati - Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare: a Elmas il progetto dedicato alle scuole per promuovere comportamenti adeguati - Ogni anno in Italia si registrano circa 60mila arresti cardiaci. La possibilità di sopravvivenza diminuisce del 10 per cento per ogni minuto che passa ...

Idrogeno solforato, che cos'è il gas che potrebbe avere ucciso i 5 operai a Casteldaccia - Idrogeno solforato, che cos'è il gas che potrebbe avere ucciso i 5 operai a Casteldaccia - Prima di entrare in qualsiasi ambiente bisogna utilizzare questi ... quindi raggiungono concentrazioni che diventano purtroppo letali e chiaramente gli operatori che non hanno formazione nè ...