La ristrutturazione della Chini Pronto l’intervento sulla scuola

(Di martedì 7 maggio 2024) L’amministrazione comunale ha appena approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento alla più recente normativa in merito ai criteri staticisedemedia Galileo, tra via Manzoni e viale Bicchierai. Il costo complessivo, comprensivo di tutti gli oneri, è di circa 989mila euro. L’analisi dello stato attuale dell’edificio è stata realizzata in base alle prove sui materiali, i progetti esecutivi di costruzione, le precedenti analisi effettuate e il modello strutturale eseguito in fase di redazione del progetto esecutivo, al fine di calibrare gli interventi proposti. Le tecniche di intervento progettuale hanno seguito tre linee guida. La prima prevede di effettuare interventi di adeguamento statico che siano coerenti e compatibili con quelli necessari al successivo adeguamento sismico, al fine ...