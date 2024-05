Tutte le cose da sapere prima delle elezioni europee di giugno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono quarantasette milioni gli italiani che potranno votare alle prossimedell’8 e il 9e ben 2,8 milioni di loro lo faranno per lavolta. Il voto servirà per eleggere i settantasei eurodeputati italiani su settecentoventi che siederanno nel Parlamento europeo nei prossimi cinque anni. I seggi saranno aperti dalle quattordici alle ventidue di sabato 8e dalle sette alle ventitré di domenica 9. I settantasei membri eurodeputati verranno scelti attraverso un sistema elettorale di tipo proporzionale, che assegnerà il numero di seggi in base al numero di voti ricevuti dai partiti, ma solo quelli che supereranno la soglia di sbarramento del quattro per cento. Come votare Ogni elettore, dovrà recarsi alla sezione indicata nella tessera elettorale (che va portata assieme a ...