Gianni Letta - il libro di Sabino Cassese e il discorso sul premierato che non c’è

Credo non sia azzardato affermare che il Coni è un’autobiografia dell’Italia. Non dell’Italia come forma politica, ma dell’Italia come Nazione. I nostri Padri Costituenti vollero riservare il termine “Nazione” a soli tre articoli della Carta: là ...

Gianni Cenni all’attacco del Pd: "Termovalorizzatore: non esiste. Non sanno di cosa parlano" - gianni Cenni all’attacco del Pd: "Termovalorizzatore: non esiste. Non sanno di cosa parlano" - Il candidato sindaco dopo la bufera sulle parole di Mazzetti: "Mai pensato a un impianto simile. Rifiuti: competenza della Regione. E Alia progetta un gassificatore a Livorno. Siate più seri". .

Monti: “Berlusconi mi propose di guidare il centrodestra alle elezioni, non ha mai creduto al golpe. Nel ’94 lo votai, ma mi ha deluso” - Monti: “Berlusconi mi propose di guidare il centrodestra alle elezioni, non ha mai creduto al golpe. Nel ’94 lo votai, ma mi ha deluso” - L'economista racconta un pranzo durante le consultazioni: "Mi pareva di parlare con il presidente di una società di calcio" ...

Lory Del Santo: la relazione con Gianni Agnelli, in carcere per dieci giorni, il dolore per la scomparsa di tre figli: «Sono morta anche io» - Lory Del Santo: la relazione con gianni Agnelli, in carcere per dieci giorni, il dolore per la scomparsa di tre figli: «Sono morta anche io» - Francesca Fagnani le ha chiesto lumi sulla lunga frequentazione con gianni Agnelli: «Diceva che per lui rappresentavo la bellezza unita all’intelletto - ha dichiarato Lory Del Santo - . Non tutti gli ...