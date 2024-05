Ballando il surf con Elly Quel protomaranza di J-Ax

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) 31x31. Trentuno anni dopo il brano Strade di città che li ha strappati all’anonimato per infilarli nei Walkman dei (futuri) fan, gli Articolo 31 riemergono venerdì prossimo dalle caligini di un passato che non passa con, fatica discografica destinata a suggellare la reunion varata lo scorso anno sul palco dell’Ariston e rinnovata per tutta l’estate sulle piazze collezionando oltre 100mila spettatori. Sedici brani (che conli della versione digitale diventano 19) in cui J-Ax e Dj Jad trovano la complicità di uno stuolo di amici come Bugo, Coma Cose, Guè, Jake La Furia, La Sad, Neffa, Nina Zilli, Pinguini Tattici Nucleari, Tedua, già invitati alla grande festa che il 9 ottobre li dà in pasto ai voraci appetiti del Forum di Assago. Intanto, sempre venerdì, arriva in radio il nuovo singolo Peyote con Rocco Hunt e Fabri Fibra (che ...